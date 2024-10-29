Все может закончиться трагически: в ВР сказали, какие изменения в управлении ВСУ нужно принять немедленно

Российские войска могут наступать на фронте благодаря преимуществу в ресурсах, заявил народный депутат Роман Костенко в эфире "Радио Свобода".

Роман Костенко

По его словам, Украина проигрывает на поле боя, поскольку враг имеет значительное преимущество в ресурсах, тогда как украинская оборона не устойчива. Политик отметил, что это следствие управленческих ошибок и нехватки ресурсов, поскольку с начала войны обеспечение ресурсами не превышало 50%.

Костенко также отметил, что у России всегда есть преимущество в этом аспекте, акцентируя на проблемах с фортификациями. Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо срочно решать, в противном случае ситуация может ухудшиться.

Однако депутат подчеркнул, что говорить о поражении Украины на поле боя рано, ведь противник лишь временно имеет инициативу и преимущество. По его мнению, это не катастрофа, а напоминание о необходимости изменений в системе управления.

Костенко объяснил, что в Украине система управления военными группировками раньше была эффективной. Однако важно рассмотреть вариант делегирования полномочий и объединения военных структур, что поможет лучше противостоять врагу.

"Сейчас даже враг понял, что нужно переходить на соединения, объединения, корпуса, делегировать больше полномочий на эти структуры. Это важный вопрос. Который если не решить, то это может закончиться трагически", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о чем-то подобном также заявил и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, в отличие от 2022 и начала 2023 года украинскую армию превратили в "маленькую советскую армию", которая не сможет победить в войне с РФ, поэтому нужны немедленные изменения.



