Все может закончиться трагически: в ВР сказали, какие изменения в управлении ВСУ нужно принять немедленно

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Ткачик Олеся
Российские войска могут наступать на фронте благодаря преимуществу в ресурсах, заявил народный депутат Роман Костенко в эфире "Радио Свобода".
Роман Костенко
По его словам, Украина проигрывает на поле боя, поскольку враг имеет значительное преимущество в ресурсах, тогда как украинская оборона не устойчива. Политик отметил, что это следствие управленческих ошибок и нехватки ресурсов, поскольку с начала войны обеспечение ресурсами не превышало 50%.
Костенко также отметил, что у России всегда есть преимущество в этом аспекте, акцентируя на проблемах с фортификациями. Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо срочно решать, в противном случае ситуация может ухудшиться.
Однако депутат подчеркнул, что говорить о поражении Украины на поле боя рано, ведь противник лишь временно имеет инициативу и преимущество. По его мнению, это не катастрофа, а напоминание о необходимости изменений в системе управления.
Костенко объяснил, что в Украине система управления военными группировками раньше была эффективной. Однако важно рассмотреть вариант делегирования полномочий и объединения военных структур, что поможет лучше противостоять врагу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о чем-то подобном также заявил и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, в отличие от 2022 и начала 2023 года украинскую армию превратили в "маленькую советскую армию", которая не сможет победить в войне с РФ, поэтому нужны немедленные изменения.
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