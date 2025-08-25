Все крайне серьезно: в ВСУ озвучили срочное предупреждение из-за обстрелов "Калибрамы"

Россия нечасто применяет крылатые ракеты "Калибр" во время ракетных атак на Украину — в среднем раз в месяц. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, только в 2024 году было несколько случаев, когда атаки происходили чаще.

Фото: из открытых источников

Плетенчук отметил, что эффективность украинского ПВО против "Калибров" остается на высоком уровне. Так, во время последнего обстрела удалось сбить 12 из 14 ракет. Однако он подчеркнул, что это не означает уменьшения угрозы. Каждый запуск таких ракет создает дополнительную нагрузку на силы ПВО, и некоторые из них могут достичь своих целей. Кроме того, каждая ракета "Калибр" несет 450 кг взрывчатки.

"Это серьезно", — подчеркнул Плетенчук.

Сейчас в Черном море находятся три российских корабля-носителя "Калибров", но их использование значительно усложнено благодаря активным действиям украинских сил обороны.

21 августа РФ совершила массированную атаку на Украину, запустив 614 воздушных средств нападения. Среди них были 14 ракет типа "Калибр", 12 из которых были сбиты. Две ракеты попали на территорию американского предприятия в Мукачево на Закарпатье, где производились бытовые приборы. В результате этого обстрела более 10 работников предприятия получили ранения, несколько из них — в тяжелом состоянии. На заводе возник масштабный пожар, который пришлось долго тушить. Из-за горения пластиковых материалов в воздух могли попасть вредные вещества, поэтому жильцам посоветовали закрыть окна. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уже писали "Комментарии", глава Кремля Владимир Путин, похоже, разрушил надежды на дипломатическое урегулирование войны в Украине, озвученные во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны Москвы в Анкоридже, РФ продвигает ультимативные требования, фактически сводящие на нет возможность переговоров, отмечает New York Post.