Все хуже, чем ожидалось. РФ страдает от дефицита топлива

Оккупированная Кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за возникшего дефицита в связи с ремонтами на вражеских НПЗ.

Беларусь - верный союзник РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления. в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и их поставок в Россию железнодорожным транспортом.

Отмечается, что обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки "Вагнер" и батальон охраны МВД РБ.

Как отмечает Центр сопротивления, Россия без топлива – это отличная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

