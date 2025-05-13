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Все границы цинизма перейдены: стало известно об ужасном сценарии, который Путин воплотит в Украине

Кремлевский режим уже уничтожил свободу для тех, кто противился оккупации в Крыму и на Донбассе

сегодня, 13:15
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Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин разрабатывает для Украины мрачный сценарий, похожий на антиутопию. Его суть – создание образа "украинского нацизма", организация показательных "судебных процессов" над украинцами и массовые аресты, заявил историк Александер Корб, руководитель Мемориального центра Нюрнбергского процесса.

Все границы цинизма перейдены: стало известно об ужасном сценарии, который Путин воплотит в Украине

Фото: из открытых источников

По мнению ученого, безосновательные обвинения со стороны Москвы в "нацизме" свидетельствуют о стремлении России навязать Украине модель так называемого "правосудия победителя". В Кремле, вероятно, рассматривают сценарий полного захвата украинской территории, арест ключевых фигур государства и создания нового репрессивного механизма, похожего на ГУЛАГ.

"Создается впечатление, что цель российской власти — не просто оккупация, но и репрессии против украинского политического и общественного актива. Речь идет о варварском продолжении уже совершенных военных преступлений", — отмечает Корб.

Он подчеркивает: если русские войска реализуют этот план, мир станет свидетелем новой волны массовых преследований. Как это уже произошло в Крыму и на оккупированных участках Донбасса — где десятки людей были заключены в тюрьму или исчезли только за то, что выступали за свободу и суверенитет Украины.

"Этот сценарий крайне опасен и нуждается в международном резонансе. Путинская стратегия — это не просто цинизм, это реальная угроза. В случае успеха Кремль организовал бы политические процессы против украинских журналистов, правозащитников и политиков", — отмечает историк.

Корб также обращает внимание, что риторика Кремля об "украинском нацизме" является грубым извращением исторических фактов и глубоко возмущает специалистов по истории. Это, по его мнению, беспрецедентное использование тем жертв Второй мировой войны в политических целях, чтобы оправдать нападение на независимое государство.

Портал "Комментарии" писал, что Владимир Путин всеми возможными методами пытается предотвратить непосредственное привлечение армий США или европейских стран к войне в Украине.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3992079-aleksander-korb-kerivnik-memorialu-nurnberzkogo-procesu.html
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