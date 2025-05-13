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Клименко Елена
Российский правитель Владимир Путин разрабатывает для Украины мрачный сценарий, похожий на антиутопию. Его суть – создание образа "украинского нацизма", организация показательных "судебных процессов" над украинцами и массовые аресты, заявил историк Александер Корб, руководитель Мемориального центра Нюрнбергского процесса.
Фото: из открытых источников
По мнению ученого, безосновательные обвинения со стороны Москвы в "нацизме" свидетельствуют о стремлении России навязать Украине модель так называемого "правосудия победителя". В Кремле, вероятно, рассматривают сценарий полного захвата украинской территории, арест ключевых фигур государства и создания нового репрессивного механизма, похожего на ГУЛАГ.
Он подчеркивает: если русские войска реализуют этот план, мир станет свидетелем новой волны массовых преследований. Как это уже произошло в Крыму и на оккупированных участках Донбасса — где десятки людей были заключены в тюрьму или исчезли только за то, что выступали за свободу и суверенитет Украины.
Корб также обращает внимание, что риторика Кремля об "украинском нацизме" является грубым извращением исторических фактов и глубоко возмущает специалистов по истории. Это, по его мнению, беспрецедентное использование тем жертв Второй мировой войны в политических целях, чтобы оправдать нападение на независимое государство.
Портал "Комментарии" писал, что Владимир Путин всеми возможными методами пытается предотвратить непосредственное привлечение армий США или европейских стран к войне в Украине.
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