США приостановили поставки ракет для украинской противовоздушной обороны, сообщила известная волонтер Мария Берлинская в своем Telegram-канале. Это решение имеет серьезные последствия для обороноспособности страны, особенно в контексте защиты крупных городов, в частности, Киева.

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Потеря критически важных ракет ПВО означает, что украинские города, промышленные предприятия, логистические центры и командные пункты оказываются под угрозой уничтожения. По словам Берлинской, рассчитывать на помощь европейских партнеров уже не приходится — они фактически потеряли 3,5 года, не усилив поддержку и не увеличив производство необходимого оружия. Европейские чиновники, по ее словам, остаются в состоянии отрицания реальной угрозы, не предоставляя Украине достаточное количество ракет и вооружения.

Она также подчеркивает, что нынешняя политика США выглядит демонстрацией сотрудничества с Россией в борьбе против Китая, при этом интересы Украины остаются на втором плане. В результате украинцы вынуждены собственными силами выдерживать новые удары врага.

Берлинская отмечает, что такая ситуация фактически принуждает Украину к постепенному капитуляции. Если вражеские атаки, включающие сотни баллистических ракет и тысячи беспилотников, будут невозможны для эффективного отражения, страна может оказаться перед необходимостью искать компромиссные решения за столом переговоров.

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