logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Все гораздо серьезнее: на Западе разоблачили циничную суть заявлений Лаврова по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Все гораздо серьезнее: на Западе разоблачили циничную суть заявлений Лаврова по Украине

Россия декларирует, что ее военные цели заключаются в "защите" населения Украины от собственной власти, которую Кремль пытается представить как будто бы нелегитимную.

20 августа 2025, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава МИД России Сергей Лавров в недавнем интервью кремлевским медиа озвучил, что цель России в войне против Украины – не просто захват отдельных территорий, а установление политического контроля над всей страной. Такое заявление выглядит противоречивым, учитывая постоянные требования Москвы к Киеву и Западу признать аннексию части украинских регионов, включая те, которые Россия фактически не контролирует.

Все гораздо серьезнее: на Западе разоблачили циничную суть заявлений Лаврова по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), это утверждение как раз и раскрывает подлинную стратегическую цель Кремля – полная политическая зависимость Украины от России.

"Описание Лавровым цели Кремля "защитить" украинцев от их собственного правительства отражает стремление Москвы свергнуть демократически избранную украинскую власть и заменить ее пророссийской", — отмечается в отчете ISW.

Аналитики объясняют, что Кремль фактически стремится избежать полной оккупации территорий, рассчитывая на подчинение Украины политическими методами.

В своем интервью Лавров также выдвинул ряд условий, прямо нарушающих суверенитет Украины. В частности, он требует отмены законов об украинском языке и религии, являющихся исключительно внутренними делами государства.

"Не может быть никаких долгосрочных договоренностей без учета безопасности России и прав русскоязычного населения", — заявил Лавров, назвав это ключевыми условиями для урегулирования.

ISW напоминает, что подобная риторика является продолжением позиции, озвученной Путиным еще в 2021 году, когда в своей статье он отрицал право Украины на независимое существование. Заявления Лаврова лишь подтверждают намерение Москвы добиться фактического контроля над Киевом еще до окончания боевых действий.

По мнению аналитиков, Россия не демонстрирует готовности отказаться ни от одного из своих требований, даже ради прекращения войны.

Как уже писали "Комментарии", встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока выглядит маловероятной из-за глубокого расхождения позиций между Украиной и Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-19-2025
Теги:

Новости

Все новости