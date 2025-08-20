Все гораздо серьезнее: на Западе разоблачили циничную суть заявлений Лаврова по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в недавнем интервью кремлевским медиа озвучил, что цель России в войне против Украины – не просто захват отдельных территорий, а установление политического контроля над всей страной. Такое заявление выглядит противоречивым, учитывая постоянные требования Москвы к Киеву и Западу признать аннексию части украинских регионов, включая те, которые Россия фактически не контролирует.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), это утверждение как раз и раскрывает подлинную стратегическую цель Кремля – полная политическая зависимость Украины от России.

"Описание Лавровым цели Кремля "защитить" украинцев от их собственного правительства отражает стремление Москвы свергнуть демократически избранную украинскую власть и заменить ее пророссийской", — отмечается в отчете ISW.

Аналитики объясняют, что Кремль фактически стремится избежать полной оккупации территорий, рассчитывая на подчинение Украины политическими методами.

В своем интервью Лавров также выдвинул ряд условий, прямо нарушающих суверенитет Украины. В частности, он требует отмены законов об украинском языке и религии, являющихся исключительно внутренними делами государства.

"Не может быть никаких долгосрочных договоренностей без учета безопасности России и прав русскоязычного населения", — заявил Лавров, назвав это ключевыми условиями для урегулирования.

ISW напоминает, что подобная риторика является продолжением позиции, озвученной Путиным еще в 2021 году, когда в своей статье он отрицал право Украины на независимое существование. Заявления Лаврова лишь подтверждают намерение Москвы добиться фактического контроля над Киевом еще до окончания боевых действий.

По мнению аналитиков, Россия не демонстрирует готовности отказаться ни от одного из своих требований, даже ради прекращения войны.

Как уже писали "Комментарии", встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока выглядит маловероятной из-за глубокого расхождения позиций между Украиной и Россией.