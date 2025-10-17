Все это приводит к проигрышу Трампа: украинцам откровенно рассказали, чего ждать дальше

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине тысяч ракет Tomahawk могут быть не более чем элементом его политической игры с Владимиром Путиным. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

По его мнению, такие обещания со стороны Трампа – не проявление реальной поддержки, а часть переговорного процесса, в котором американский политик стремится маневрировать между интересами Украины и России.

"За весь период его каденции мы не видели подлинного давления на Путина или Кремль. Прошло уже девять месяцев, а результаты телефонных разговоров или личных встреч только играют в пользу Москвы", — подчеркнул Романенко.

Он призвал украинцев не возлагать чрезмерные надежды на заявления Трампа, хотя признал: в нынешних условиях войны нужно использовать любые возможности для укрепления позиций Украины на международной арене.

Генерал отметил, что даже с политиками, имеющими противоречивую репутацию, как Трамп или Орбан, Украина должна работать для повышения обороноспособности. Это позволит вести диалог с Россией только с позиции силы.

"Работа в этом направлении продолжается. И это, конечно, вызывает раздражение у Путина. Он снова попытается повлиять на позицию Трампа перед любыми переговорами. Ему это удается каждый раз, и именно поэтому он избегает серьезного диалога", — подчеркнул Романенко.

По его словам, единственным фактором, который может вынудить Путина сесть за стол переговоров остается военная сила Вооруженных сил Украины. Именно поэтому важно продолжать получать помощь от союзников, а также наращивать внутреннее обеспечение армии со стороны украинского государства.

