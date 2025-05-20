Все, что Путину требовалось от Трампа, он уже получил: о чем идет речь

Результат телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным – три провала по ключевым вопросам: о прекращении огня не договорились; о перемирии не договорились; о мире не договорились. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, озвученная Путиным версия переговоров – абсолютно пустая. Она не дает ответа, к чему именно стороны пришли к согласию. Судя по этой пустоте, либо никаких договоренностей нет, либо есть какие-то, о которых Путин говорить не хочет.

"О "первопричинах" конфликта мы слышим каждый день. По содержанию это то же, что и "денацификация": никто не может четко объяснить, о чем идет речь. Очевидно, что оккупация Запорожской области или бомбардировка детской площадки в Кривом Роге к этим "первопричинам" не относятся. Если речь идет об озвученном еще в 2021 году требовании "НАТО – забирайте свои манатки и возвращайтесь на границы 1997-го", то это предмет переговоров с НАТО, а не с Украиной. От Украины тогда просто стоит отцепиться", – отметил Николай Княжицкий.

Подытоживая нардеп отметил, что Путин не начинал войну, чтобы торговать с Америкой. Россия до войны торговала. Торговля его не интересовала тогда, не интересует и сейчас. Все, что ему нужно от Трампа, он уже получил – и сейчас главное не испортить эти достижения.

"Еще одно подтверждение того, что ни одно "искусство соглашения" не выдерживает конкуренции с искусством школы КГБ. К сожалению", – подытожил политик.

Читайте на портале "Комментарии" — угрозы Москвы во время переговоров в Стамбуле по захвату других территорий Украины сигнализируют о том, что Кремль может выдвинуть более жесткие территориальные требования. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты напомнили, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая намекала на захваты Харьковской и Сумской областей. По мнению аналитиков, эта тактика может свидетельствовать о том, что Россия выдвинут еще более жесткие территориальные требования, если Украина согласится на предварительные условия Кремля.



