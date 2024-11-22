Все АЭС в Украине повреждены, некоторые значительно: угрожающий прогноз МАГАТЭ

Ситуация с обстрелами и повреждениями АЭС в Украине вызывает обеспокоенность. Во время вражеских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября ударами были повреждены четыре электрические подстанции. Эти станции МАГАТЭ называет "важными для ядерной безопасности". Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси, сообщает портал "Комментарии".

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“Ситуация вокруг украинской энергосистемы также является предметом беспокойства в контексте ядерной безопасности на трех действующих АЭС – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, нуждающихся в стабильном соединении с национальной энергосистемой как для передачи производимой электроэнергии, так и для получения внешнего энергоснабжения для выполнения критически важных функций ядерной безопасности”, – говорится в заявлении.

По данным МАГАТЭ четыре подстанции и их линии электропередачи повторно пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и рано утром 17 ноября Это заставило действующие украинские АЭС снизить мощность в качестве меры пресечения. В четверг также снижали производство электроэнергии как меру пресечения, возобновив ее впоследствии.

В МАГАТЭ также сообщили, что специалисты агентства в сентябре и октябре посетили семь подстанций, чтобы оценить ущерб, нанесенный августовскими атаками.

"Они задокументировали значительные повреждения на всех посещенных подстанциях, придя к выводу, что способность энергосистемы обеспечивать надежное внешнее электроснабжение украинских АЭС значительно снизилась", — сообщил Гросси.

Также гендиректор МАГАТЭ подытожил: "Растущая нестабильность энергосистемы вызывает все большее беспокойство по поводу ядерной безопасности, что влияет на все атомные электростанции".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использует новое смертоносное оружие против Украины.



