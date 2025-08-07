"Время завершать войну": Зеленский сделал заявление о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора закончить войну. По его словам, Украина не боится встреч и переговоров на уровне лидеров и ожидает, что Россия также будет смела к такому подходу.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что побеседовал с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По его словам, Берлин видит необходимость в окончании войны достойным миром, ведь завершение конфликта определит условия безопасности в Европе на предстоящие годы. Так, как Украина, часть Европы, поэтому европейские представители также должны быть вовлечены в соответствующие процессы окончания войны.

Президент рассказал, что вчера обсудил несколько возможных форматов встреч на уровне лидеров стран и ожидает, что Россия будет готова к таким переговорам, чтобы завершить войну.

"Обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Пора завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!", — сообщил президент.

Также по словам Зеленского, сегодня советники безопасности проведут онлайн встречи между Украиной, Европой и США для согласования позиций.

Напомним, что после встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была предложена встреча главы Кремля с Дональдом Трампом. В Белом доме заявили о возможности подготовиться к скорейшей возможной встрече, в частности, в трехстороннем формате Трамп, Зеленский и Путин для окончания войны.

