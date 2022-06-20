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Время приближается: эксперт назвал сроки контрнаступления

Будут фронты, которые отвлекают защитников Украины, предупредил эксперт

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Июль должен стать важным месяцем в российско-украинской войне, которая уже продолжается четвертый месяц. В июле ВСУ должны стать качественно мощнее от российской армии и иметь все предпосылки для того, чтобы начинать массированное контрнаступление. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. 

Время приближается: эксперт назвал сроки контрнаступления

В июле ВСУ смогут перейти в контрнаступление, спрогнозировал эксперт / фото ГУР

Эксперт уточнил, что это будет контрнаступление на отдельных направлениях фронта. Юрий Романюк считает, что будут также такие участки, на которых украинская армия будет проявлять активность, как отвлекающий маневр противника. 

Романюк уточнил, что в июле ВСУ в разы усилятся, но не в количественном составе. Речь идет об усилении в качественном плане, в том, что украинское войско будет действовать более профессионально, имея новейшие образцы западного оружия.                                      

По словам эксперта, если бы Украина имела 1000 един дальнобойной артиллерии, тогда была бы совсем другая история, а пока у нас на вооружении только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые ВСУ получили от союзников, мы можем поражать врага с эффективностью. Но и этого достаточно, чтобы перейти в контрнаступление.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Зеленский объяснил, почему наступившая неделя для Украины войдет в историю.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/romanyuk-porivnyannya-zsu-ta-drugoi-armii-svitu-ukraintsi-pohovali-bojovu-velich-voroga-intervyu.htm
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