"Время окапывать столицу": ветеран АТО о подготовке Киева к боям

Украинцам следует подумать об обороне Киева и не ограничиваться только укреплением других городов. Такое мнение высказал ветеран АТО и производитель военной техники Мартин Брест в интервью "5 каналу". Брест подчеркнул, что следует рассматривать возможность создания оборонительных линий не только в Покровске, но и в Киеве.

Ветеран АТО Мартин Брест: «Начинать окапывать Киев - самое время»

" Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, мать боевым действиям", — заявил Брест.

На вопрос журналистки, как он относится к реакции людей на возможные оборонные меры в столице, ветеран ответил довольно категорично:

"Да пофиг. Ну начнут и что дальше? Повут люди: "А-а! Боже, они собрались сдать все в Киев". Ну пусть воют. Не нравится – уезжайте".

Брест также считает, что визуальное присутствие укреплений может оказать положительное влияние на киевлян.

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