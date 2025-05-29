Время ограничено: РФ выставили ультиматум по передаче проекта "перемирие"

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Клименко Елена
Министр обороны Украины и руководитель делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров передал в Российскую Федерацию официальный документ с позицией Киева. Теперь Украина ожидает ответ Кремля — "меморандум" о возможном прекращении огня. Российская сторона должна передать его до 2 июня.
Фото: из открытых источников
Об этом Умеров сообщил в соцсети X, отметив открытость Украины к содержательному диалогу и немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к встрече, однако она должна быть результативной, а не формальной.
Умеров напомнил, что Россия ранее заявляла о готовности передать свой вариант сразу после получения украинского. Теперь, по его словам, у РФ есть максимум четыре дня, чтобы выполнить обещанное.
В то же время, Москва не демонстрирует конструктиву. Несмотря на заявления Владимира Путина о потенциальных компромиссах после разговора с Дональдом Трампом, спикер Кремля Дмитрий Песков 28 мая обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и отметил, что прекращение огня возможно только после завершения работы над меморандумом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что второй раунд мирных переговоров в Стамбуле может пройти уже 2 июня.
Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности подать так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.
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