Время ограничено: РФ выставили ультиматум по передаче проекта "перемирие"

Министр обороны Украины и руководитель делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров передал в Российскую Федерацию официальный документ с позицией Киева. Теперь Украина ожидает ответ Кремля — "меморандум" о возможном прекращении огня. Российская сторона должна передать его до 2 июня.

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Об этом Умеров сообщил в соцсети X, отметив открытость Украины к содержательному диалогу и немедленному прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к встрече, однако она должна быть результативной, а не формальной.

"Россия получила наш документ. Мы подтверждаем готовность к полному и безусловному прекращению огня. Ожидаем, что меморандум Кремля не станет имитацией процесса", — отметил министр.

Умеров напомнил, что Россия ранее заявляла о готовности передать свой вариант сразу после получения украинского. Теперь, по его словам, у РФ есть максимум четыре дня, чтобы выполнить обещанное.

В то же время, Москва не демонстрирует конструктиву. Несмотря на заявления Владимира Путина о потенциальных компромиссах после разговора с Дональдом Трампом, спикер Кремля Дмитрий Песков 28 мая обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и отметил, что прекращение огня возможно только после завершения работы над меморандумом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что второй раунд мирных переговоров в Стамбуле может пройти уже 2 июня.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление России о готовности подать так называемый меморандум о прекращении огня во время второго раунда мирных переговоров 2 июня в Стамбуле.