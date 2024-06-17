Время будет играть в пользу Украины: Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации с фронта

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Кравцев Сергей
Российские захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
В частности, главком отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.
Главком отметил, что в настоящее время Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.
По словам главкома, Силы обороны Украины продолжают демонстрировать стойкость, мужество и патриотизм вдоль всей линии фронта. К примеру, накануне один украинский военный взял в плен сразу четырех окупантов в Донецкой области.
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