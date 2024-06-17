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Время будет играть в пользу Украины: Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации с фронта

Александр Сырский рассказал о самых горячих участках фронта

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времевском направлениях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Время будет играть в пользу Украины: Сырский сделал обнадеживающее заявление о ситуации с фронта

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

В частности, главком отметил, что противник на этих направлениях проводит активные наступательные действия разной интенсивности, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость украинской обороны.

"Основные усилия враг сосредотачивается на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Идут жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Роботиного, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра", – рассказал Александр Сырский.

Главком отметил, что в настоящее время Россия понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от западных партнеров, в том числе и самолетов F-16, время будет играть в пользу Украины, а шансы РФ на успех будут уменьшаться.

"Поэтому командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям", — добавил Сырский.

По словам главкома, Силы обороны Украины продолжают демонстрировать стойкость, мужество и патриотизм вдоль всей линии фронта. К примеру, накануне один украинский военный взял в плен сразу четырех окупантов в Донецкой области.

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Источник: https://t.me/osirskiy/730
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