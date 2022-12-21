Временная следственная комиссия парламента обнаружила факты продаж гумпомощи, поступавшей в Черниговскую ОВА

Временная следственная комиссия Верховной рады выявила прямые нарушения законодательства чиновниками Черниговской ОВ по гуманитарной помощи. Комиссией было зафиксировано нецелевое использование средств, продажа гумпомощи, несовпадение количества, полученной ОВА и розданной на общины помощи и ряд других нарушений. Об этом сообщает народный депутат Сергей Козырь в Facebook.

Сергей Козырь (фото из открытых источников)

В Чернигове состоялось очередное заседание ВСК ВРУ по возможному нарушению законодательства в сфере гуманитарной помощи, где присутствовали представители исполнительной власти, национальной полиции, СБУ, ГБР и прокуратуры. В комиссии отмечают, что увидели ряд проблем, указывающих на прямое нарушение законодательства.

"В апреле Черниговской ОВА были закуплены продукты длительного хранения на несколько миллионов гривен, которые не предусмотрены для закупки в соответствии с постановлением КМУ. Особенно это касается закупки почти 18 тыс. банок сгущенки, не соответствующей указанным стандартам ДСТУ. Это говорит о нецелевом использовании бюджетных средств", — рассказывает Сергей Козырь.

Среди нарушений были выявлены и факты продажи гумпомощи, передачи ее лицам, которые были за границей, и несовпадение количества полученной Черниговской ОВА и розданной на общины помощи.

"Установлен факт передачи должностными лицами Черниговской ОВА 15 вагонов гуманитарной помощи человеку, который на момент получения официально находился за границей. В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи. Кроме того, есть проблемы с учетом пособий. К примеру, мы увидели документы, в которых ОВА была получателем одного количества гуманитарки, когда реально на общины было выдано гораздо меньше. Так что вопрос: куда делась разница? Также мы заслушали свидетеля, который рассказал, что на ее базе сохранялась гуманитарная помощь с просроченными сроками употребления" — пишет нардеп.

Отдельно ВСК изучила вопрос выдачи разрешений на пересечение границы, находящийся в зоне ответственности чиновников Черниговской ОВА.









"После детального изучения членами ВСК программы "Путь", позволяющей волонтерам выезжать за границу, было отправлено обращение в ГНСУ с просьбой отследить перемещение случайных 10 человек из Черниговской области. Результаты впечатляющие – 5 мужчин так и не вернулись в Украину", — отмечает нардеп.

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