"Времени у нас нет, Россия "разнесет" нам всю страну": военный сделал предупреждение

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Slava Kot
Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш" предполагает, что Россия будет увеличивать масштабы производства дронов, которыми атакует Украину. По его словам, это может означать конец украинской инфраструктуры, производства и оборонным сооружениям.
Атака дронами. Фото из открытых источников
Сергей Бескрестнов предупредил о следующих шагах России на войне против Украины в сфере беспилотников.
Бескрестнов указывает, что Украина должна готовиться к таким шагам России, в частности, прибегать к массовому выпуску беспилотников, а также обучать военных для их использования. По его словам, у Украины практически нет времени.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удары "шахедами" по Украине могут снизиться.
Также "Комментарии" писали, что Украина решилась на рискованный эксперимент по борьбе с дронами. Добровольцы будут вступать в наряды поочередно и проходить специальное обучение по использованию пулеметов для борьбы с российскими беспилотниками, в частности, "шахедами".
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