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"Времени у нас нет, Россия "разнесет" нам всю страну": военный сделал предупреждение

Сергей Бескрестнов прогнозирует масштабные атаки РФ с применением дронов.

сегодня, 15:56
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Автор:
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Slava Kot

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш" предполагает, что Россия будет увеличивать масштабы производства дронов, которыми атакует Украину. По его словам, это может означать конец украинской инфраструктуры, производства и оборонным сооружениям.

"Времени у нас нет, Россия "разнесет" нам всю страну": военный сделал предупреждение

Атака дронами. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов предупредил о следующих шагах России на войне против Украины в сфере беспилотников.

"Как вы знаете, я оптимист и бью тревогу только в крайних случаях. Россия "разнесет" нам всю страну Шахедами. Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец", — считает специалист военных радиотехнологий.

Бескрестнов указывает, что Украина должна готовиться к таким шагам России, в частности, прибегать к массовому выпуску беспилотников, а также обучать военных для их использования. По его словам, у Украины практически нет времени.

"Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию. Времени у нас нет. Это то, о чем буквально каждый день говорит Сергей Стерненко", — объясняет "Флэш".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удары "шахедами" по Украине могут снизиться.

Также "Комментарии" писали, что Украина решилась на рискованный эксперимент по борьбе с дронами. Добровольцы будут вступать в наряды поочередно и проходить специальное обучение по использованию пулеметов для борьбы с российскими беспилотниками, в частности, "шахедами".



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