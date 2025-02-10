Времени осталось мало: Залужный обратился с важным предупреждением к украинским студентам

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил Львовский Украинский католический университет, где провел встречу со студентами и пообщался с ними. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

Валерий Залужный. Фото: 24 Канал

Залужный отметил, что ему очень приятно встречаться со студентами, ведь это общение заряжает позитивной энергией и дает надежду на будущее. Он подчеркнул, что разговор в университете был серьезным, с глубокими вопросами и откровенными ответами.

Он также подчеркнул, что война – это процесс истощения, и для победы нужны новые подходы, лидерство и ответственность. Залужный заметил, что времени мало, и важно работать вместе.

"В войне и кризисных ситуациях важно брать на себя ответственность и проявлять лидерство. Это сложнее, когда работаешь в уже имеющейся команде, а не в той, которую хотел бы сформировать. Ты действуешь, но иногда совершаешь ошибки", — отметил он.

Посол подчеркнул, что ошибается только тот, кто ничего не делает. Он также отметил свои принципы, что важно помнить о людях, своей работе, а также о человечности, добродетели и единстве.

Напомним, ранее Валерий Залужный высказывал мнение об ограниченной готовности Европы к войне на истощение.

Портал "Комментарии" ранее писал, что 2025 год станет еще более сложным испытанием для Украины, чем предыдущий. Такое мнение высказал Валерий Залужный в годовщину своего увольнения с должности главнокомандующего ВСУ. В своем обращении он поблагодарил близких за поддержку и отметил, что не сломался, несмотря на все вызовы. Его слова стали напоминанием о том, что страна продолжает борьбу, и ее будущее зависит от устойчивости и единства.