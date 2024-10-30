Времена «Бури в пустыне» прошли: военный показал, что собираются производить на Западе

Сегодня прошла новость, что за счет применения наземных дронов потери Сил обороны уменьшились на треть, отметил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, он не готов обсуждать цифры, но тенденция все же правдива.

Николай Мельник

Мельник отметил, что применение роботизированных наземных систем в части подвоза и беспокоящегося огня меняет тактический рисунок боя.

По его словам, "западные партнеры" тоже это видят, но делают не правильные выводы из-за не осознания, что со времен "Бури в пустыне" война изменилась кардинально.

"Взгляните, что сейчас собираются производить американцы. Здоровенная дура, мечта любого рпг-ка с незащищенной броней самой огневой системы, то есть любой осколок мины и все. То есть в их измерении они сражаются без врага. Авиация все уничтожила, вертолеты зачистили, морпехи делают барбекю, а периметр охраняет робот. Вот только непонятно, что с этим всем делать в современной войне", — отметил Мельник.

Кстати, добавляет он, если провести исследование, а сколько наземных дронов закупило Минобороны Украины для нужд армии, то вы удивитесь, потому что подавляющее большинство того, что мы видим на видео в сети – это волонтерская поддержка со стороны бизнеса и общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне. На основе этой оценки, говорит эксперт, захватчики наработали соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий.



