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Вражеские «шахеды» атаковали критическую инфраструктуру: без света 20 населенных пунктов

Обломки вражеских шахедов попали по домам и энергетике

сегодня, 08:31
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Недилько Ксения

Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. В Миргородском районе могли быть слышны звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует портал "Комментарии".

Вражеские «шахеды» атаковали критическую инфраструктуру: без света 20 населенных пунктов

Иллюстративное фото

Обломки вражеского БПЛА повредили несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

"Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов. Задействованы все соответствующие службы по ликвидации последствий. Ситуация на контроле", – написал глава ОВА.

По данным Воздушных Сил ВСУ, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли Харьков и Запорожье: есть погибшие и раненые

23 сентября после 21:00 в течение 2 часов армия россии нанесла серию авиаударов по Запорожье.

Враг ударил по частному сектору. Потерпел разрушение жилой дом, еще один полностью уничтожен.

В результате массированных авиаударов по Запорожью погиб мужчина, еще 4 человека получили травмы, из них 2 ребенка.

Ночью в Харькове около 03:39 в Харькове раздались взрывы.

После чего мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел в Киевском районе города. Предварительно известно, что оккупанты били ракетой. Детали обстрела – по ссылке.



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