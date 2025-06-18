Вражеские С-300 забросали жилые кварталы Святогорска: много раненых

18 июня 2025 года, в 02:30, оккупанты атаковали Святогорск в Донецкой области с использованием ЗРК "С-300". Ракеты попали по жилому кварталу. В зоне поражения оказались многоквартирные дома и частные домовладения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.

Святогорская лавра

В результате ночного обстрела получили телесные повреждения пятеро горожан — четверо женщин и мужчина. У пострадавших от 51 до 66 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, сотрясение головного мозга, контузии и рваные раны. Пострадавшие находились в домах. Они госпитализированы.

В населенном пункте повреждены 19 многоквартирных и частных домов, семь автомобилей, гараж и торговые павильоны.

Прокуроры фиксируют последствия атаки на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью россияне ударили по Запорожью стаей "шахедов". Выбиты окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях – Запорожье приходит в себя после налета БпЛА. Сегодня ночью враг направил на город тринадцать беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины. Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.