В Курской области РФ бронетранспортер 80-й бригады ВСУ после окончания боеприпасов давил россиян колесами.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Видео боя с врагом опубликовали Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Если у десантника заканчивается боекомплект, он давит противника броней. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера "Stryker" 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами", — говорится в сообщении ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках отметили, что десантники решили так действовать, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность.

"Когда механик-водитель искал свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия", – рассказали в ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побегов с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.