Враги "лезут, как тараканы": возле стретегически украинского города на Донбассе срочно начали эвакуацию

Пресофицерша 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты продолжают непрерывные штурмы на Покровском направлении фронта. Из ближайших к линии фронта общин объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Наступление россиян под Покровском (фото из открытых источников)

"До этого они очень активно штурмовали с помощью техники, могло быть до 15 единиц только в полосе ответственности нашей бригады", — сказала Блищик в эфире телемарафона "Единые новости".

Пресофицерша рассказала, что после уничтожения всей техники на поле боя, оккупанты перешли к пехотным штурмам. Она отметила, что техника может уезжать, но это случается очень редко.

"Сначала очень активно работает их артиллерия, после этого идет российская пехота. И их здесь настолько много, что их сравнивают с российскими тараканами. Сколько бы мы их не ликвидировали, они лезут и лезут", — подчеркнула Блищик.

Она также добавила, что россияне активно используют мотоциклы, но не для штурмов, а для быстрого передвижения во избежание украинских дронов. Однако, по ее словам, это не помогает.

Тем временем глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в своем Telegram сообщил, что из четырех общин региона планируют эвакуировать в более безопасные места 744 ребенка с их семьями.

"Дал поручение вовлечь в процесс эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих общин враг активно применяет FPV дроны", — добавил глава ОВА.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал новую приоритетную цель РФ в войне. После того, как русским войскам не удалось достичь захвата Харькова в начале лета, они сменили главную цель и теперь приоритетом для них является захват Покровска в Донецкой области.