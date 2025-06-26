Врага остановить не удалось: военкор шокировал реальное положение дел на Сумщине

На севере Сумской области, в частности, в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.

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Он отметил, что ситуация уже не является критической или полностью неконтролируемой, однако говорить о стабилизации еще рано. Российские оккупанты продолжают пытаться удержать инициативу, поддерживая давление на позиции украинских военных. Хотя в Андреевке украинским защитникам удалось выбить врага, атаки с целью возвращения утраченных позиций не прекращаются и продолжаются постоянно.

Мирошников выразил скептическое отношение к официальным заявлениям о якобы "остановке врага". По его словам, подобные формулировки часто не соответствуют реальной ситуации в поле боя. Он привел пример, когда сначала объявляли о стабилизации и прекращении наступления, а через несколько дней враг внезапно продвигался вперед на 3–5 километров.

"И что дальше? Или снова будем слышать о 'остановленном враге'?" – спросил корреспондент.

Он подчеркнул, что временное уменьшение темпов наступления нельзя считать полной остановкой боевых действий, а события на фронте нуждаются в объективном и точном освещении, без украшений и преувеличений.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что украинские военные смогли эффективно сдержать продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области, однако ситуация на севере остается напряженной.

Как уже писали "Комментарии", 11 июня российский военкор заявил, что российские войска продвинулись в Новониколаевке (к северу от города Сумы). Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).