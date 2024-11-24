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Враг зажал военных «в кишке»: к чему призывают командование

Ситуация на фронте крайне сложна и военным нужно пополнение

сегодня, 17:30
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Ткачик Олеся

Россияне давят – мы героически отражаемся, но на части отрезков должны отступать, сообщил военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. При этом он добавил, что очень горячо на Кураховском направлении.

Враг зажал военных «в кишке»: к чему призывают командование

Бои в Донецкой области

"Часть наших войск зажата в кишке Ильинка-Успеновка. И я пока не до конца понимаю замысел держать подразделения в полуокружении, где между твоими флангами расстояние максимум 5км. Единственное верное решение отходить на рубеж высот Константинопольского. Нет смысла бодаться за разбитые села в донецких степях, когда нужно спасать людей и боеспособные бригады", — считает Мельник.

По его словам, отступать нужно тогда, когда есть еще силы на контролируемость.

Что касается Курского направления, то там по информации Мельника, Силы обороны отступили с выступления, которое было южнее Кременного, и судя по фото и видео в российских пабликах включая расстрел наших пленников отступление там было далеко от контролируемого.

Военный добавил, что причины наших поражений остаются классическими. По его словам, солдаты на передовой уже смирились, что дембеля не будет, но требуют провести хоть адекватную мобилизацию. Адекватность подразумевает всеохватность и соответствие процесса потребностям армии.

"Мы уже не имеем права играть в симулякры. Нет времени носиться как дураки с сумками "ой давайте зеков мобилизуем", "ой а давайте уклонистов в Польше", "ой..ой...ой". Но давайте уже делайте. Момент когда можно было не мобилизовывать 25-летних потерян. Мы его просрали летом 2023-го. Теперь нужно уменьшать мобилизационный возраст при обязательном улучшении условий подготовки", – заявил Мельник.

По его словам, если власть переживает за рождаемость, пусть вернет доплаты на детей.

"О дивизионной системе и разборе полетов с отцами-командирами, в которых солдаты долго не задерживаются уже даже не буду начинать... Единственное, что отграничивает сейчас тыл от этнических чисток – это украинский солдат. Спасибо ему каждую секунду, ведь он воюет лучше богов", — подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие целые кафиры хотят захватить до Нового года.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YRCUvJWvePSmpq891tGDnumyopzXD6BobBvfkDoKnYxTWwXbwipgCYQM46Ffm1MKl&id=100000878673787
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