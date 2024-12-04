Враг заявил об оккупации двух населенных пунктов: может быть прорыв обороны в двух областях

Вооруженные Силы РФ в результате наступательных действий сообщили о захвате населенных пунктов Романовка Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщило оккупационное Минобороны РФ по итогам суток 3 декабря.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что заявления российских источников не подтверждены.

"Российские источники, включая Министерство обороны, утверждали 3 декабря, что российские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара), но ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений. 3 декабря украинский источник опубликовал кадры, на которых видно, как украинский разведывательный отряд отражает российский механизированный штурм численностью роты близ Максимовки (к северо-западу от Угледара) в составе четырех танков и шести БМП, из которых украинские силы уничтожили два танка и две БМП", – отмечают в США.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг пытался форсировать реку Оскол на Харьковщине: в Генштабе сделали заявление

Силы обороны ВСУ выбили противника с правого берега реки Оскол. В Харьковской области, в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. В то же время, украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги, заявили в Генеральном штабе ВСУ.