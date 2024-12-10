«Враг зашел в Покровск»: военные сообщили, так ли это на самом деле

В некоторых телеграм-каналах начала распространяться информация, что якобы россияне уже прорвали оборону города Покровск Донецкой области и находятся непосредственно в его микрорайонах.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Военные ВСУ начали массово опровергать эту дезинформацию, объяснив, чем это может обернуться.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс": "Некоторые у**аны пишут, что они зашли в крайние микрорайоны Покровска. Просто ***, которые желают уловить хайп, по другому не назвать. П*** довольно быстро взяли Шевченко, очевидно такие деятели решили действовать заранее и писать, что противник уже под Покровском. Поудаляйте посты и можете начинать извиняться, иначе обретете другую славу.

ЛБС (линия боевого столкновения – ред.) проходит по крайним улицам населенного пункта Шевченко.

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, Позывной "Осман": "П**ри под Павлоградом, х*ли там мелочиться уже. Ох е***тые б*я, потом жены звонят бойцам и капают на мозг, а те пи*дуют в СЗЧ через огонь, воду и "окружение", потому что думают, что командование бросило их. Набил бы е*ало тем писакам".

Бахмутский Демон: "Никто не вошел в Покровск, достаточно чесать чухню".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению на еще одном направлении и пытаются пробиться к границе с Днепропетровщиной. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, город Запорожье расположен всего в 30 км от линии фронта, из-за чего войска РФ активно применяют авиационные средства поражения, в частности КАБ-250 и КАБ-500, наносящие удары по областному центру.

Волошин подчеркнул, что противник в течение нескольких недель проводит подготовку к масштабным штурмовым действиям. По данным украинской разведки, российские силы активно тренировали штурмовые группы пехоты, включая учения по использованию боевой техники.