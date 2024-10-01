Враг захватил Водяное и Макеевку, имеет продвижение по всем направлениям, включая Курщину

Как утверждает волонтер Лилия Кравченко ("Сова"), ситуация на фронте обострилась, враг имеет продвижение фактически повсюду.

Война в Украине

По ее информации, в последние сутки оккупанты имеют продвижение возле населенного пункта Нелиповка, Торецкое направление. Также, говорит она, враг оккупировал населённый пункт Макеевка, Лиманское направление.

"Оккупанты имеют продвижение к югу от населенного пункта Мариновка, Покровское направление. Оккупанты имеют продвижение на Курском направлении", — говорит Лилия Кравченко.

Кроме того, она обратила внимание на то, что у границы с Украиной зафиксировано развертывание тяжелой техники ВС Беларуси.

"Оккупантам удалось закрепиться в многоэтажках по ул.Десантников в населенном пункте Угледар, Времевское направление. Враг оккупировал населенный пункт Водяное, Времевское направление", – рассказывает волонтер.

Также, по ее информации, тяжелые бои в частном секторе в населенном пункте Торецк, врагу удалось закрепиться по ул. Ивана Карабица в многоэтажках. А еще, говорит она, оккупанты имеют продвижение в окрестностях населенного пункта Цукурино, Кураховское направление.

"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо". Главное, чтобы охлос (дивные патриоты) не забыл друг друга поздравить и отпраздновать день защитника и защитниц", – добавила Кравченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска осуществляют как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск.





