Враг захватил Водяное и Макеевку, имеет продвижение по всем направлениям, включая Курщину

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Ткачик Олеся
Как утверждает волонтер Лилия Кравченко ("Сова"), ситуация на фронте обострилась, враг имеет продвижение фактически повсюду.
Война в Украине
По ее информации, в последние сутки оккупанты имеют продвижение возле населенного пункта Нелиповка, Торецкое направление. Также, говорит она, враг оккупировал населённый пункт Макеевка, Лиманское направление.
Кроме того, она обратила внимание на то, что у границы с Украиной зафиксировано развертывание тяжелой техники ВС Беларуси.
Также, по ее информации, тяжелые бои в частном секторе в населенном пункте Торецк, врагу удалось закрепиться по ул. Ивана Карабица в многоэтажках. А еще, говорит она, оккупанты имеют продвижение в окрестностях населенного пункта Цукурино, Кураховское направление.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска осуществляют как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск.
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