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Враг заходит с западного направления: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ, чтобы захватить большой город

РФ пытается прорваться в Покровск с западного направления, однако попытки терпят неудачу.

27 февраля 2025, 20:56
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Лиля Воробьева

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию вокруг Покровска в Донецкой области. Он отметил, что оккупанты РФ пытаются прорваться в Покровск с западного направления, однако их попытки терпят неудачу. Об этом Трегубов рассказал в эфире "Радио Свобода".

Враг заходит с западного направления: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ, чтобы захватить большой город

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Украинский офицер подчеркнул эффективную работу операторов дронов ВСУ, обеспечивших надежную защиту города. Он также обратил внимание на то, что, несмотря на мощную группировку россиян на Новопавловском направлении, которая могла бы усилить атаки, им не удалось добиться значительного успеха.

"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев есть какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание... Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", — добавил Трегубов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какого основного преимущества на фронте ВСУ лишили кафиров. Вооруженные силы Украины нашли эффективный способ противодействия российским корректированным авиационным бомбам (КАБ), которые до этого представляли серьезную угрозу. Благодаря новейшим украинским радиолокационным средствам борьбы, эти бомбы больше не наносят такого ущерба, как раньше.

Отмечается, что российские войска все еще используют КАБы на фронте, но теперь эти боеприпасы уже не столь эффективны. Основной причиной этого являются проблемы с коррекцией с помощью спутниковых систем, поскольку украинские специалисты успешно применяют радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

Как отмечают российские военные корреспонденты, теперь для достижения одной цели враг вынужден запускать "восемь или даже 16 таких бомб". Хотя КАБы относительно дешевы (каждая стоит около 25 тысяч долларов), сбрасывающие их самолеты значительно дороже.



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Источник: https://t.me/svoboda_radio/34450
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