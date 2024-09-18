Враг возобновил штурмы на Харьковщине: бросает в бой технику

Российские захватчики возобновили ежедневные штурмовые действия в Харьковской области, в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

РФ снова атакует в Харьковской области. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, оккупанты пытаются проводить локальные наступления.

"В Харьковской области, в полосе ответственности нашей бригады, продолжаются ежедневные накаты россиян. Враг постоянно пытается проводить локальные наступательные действия", – сообщил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, враг снова пытается задействовать технику, но это не приносит ему успеха.

"Противник ни разу еще не вернулся назад в полном составе", – рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на левом берегу Днепра и островах в Херсонской области активизировались российские захватчики, сообщил представитель ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой. "В этих боях за острова принимают участие подразделения РФ из состава 144 и 205 мотострелковых бригад, 337 десантно-штурмового полка, 28 мотострелкового полка, 126 отдельной бригады береговой охраны и 61 бригады морской пехоты", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад допускал использование Россией ядерного оружия, поскольку переоценил поддержку режима Владимира Путина со стороны Китая, заявил бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Дэвид Петреус. "В начале войны у нас было обосновано опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот", – рассказал он.