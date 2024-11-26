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Враг воспользовался пробелами в обороне: ВСУ теряют ключевой логистический путь

Обостряется ситуация вокруг Великой Новоселки

сегодня, 14:03
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Ткачик Олеся

Большая Новоселка в последнее время стала одним из ключевых горячих направлений на фронте, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Враг воспользовался пробелами в обороне: ВСУ теряют ключевой логистический путь

Война в Украине

По его словам, сейчас ситуация на фронте одна из сложнейших за весь период масштабного вторжения РФ. Среди основных направлений – Купянск, Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово. К этому перечню добавилась и Большая Новоселка, являющаяся важным оборонным пунктом и логистическим узлом, подчеркнул эксперт.

Згурец подчеркнул, что в районе Великой Новоселки ситуация особенно напряжена из-за атак врага по разным направлениям. Интенсивнее всего противник действует с востока, продвигаясь из района Раздольного.

Такое впечатление, что наши оборонительные фортификации, построенные для сдерживания наступления с юга, имели пробелы на участке именно с востока, и враг этим воспользовался. Большой Новоселки", — подчеркнул Згурец.

Эксперт также добавил, что фронтальные удары противника эффективно сдерживаются украинскими войсками. Однако атаки на флангах представляют серьезную угрозу, поскольку оккупанты пытаются захватить Новый Комар и Новоселку – два населенных пункта, через которые проходят ключевые логистические пути в Большую Новоселку.

"Если враг к ним пробьется, это создаст серьезные проблемы для нашей логистики, поскольку эти две дороги ведут в Большую Новоселку. Этот участок стал одним из приоритетных для нашей обороны наряду с необходимостью защиты Курахового, Покровска и других городов", — пояснил Згурец. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что события, развивающиеся в районе Великой Новоселки, стали провалом года.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-skoristavsya-progalinami-u-fortifikatsiyakh-zgurets-pro-situatsiyu-na-skhodi-donechchini
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