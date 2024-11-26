Враг воспользовался пробелами в обороне: ВСУ теряют ключевой логистический путь

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Ткачик Олеся
Большая Новоселка в последнее время стала одним из ключевых горячих направлений на фронте, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Война в Украине
По его словам, сейчас ситуация на фронте одна из сложнейших за весь период масштабного вторжения РФ. Среди основных направлений – Купянск, Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово. К этому перечню добавилась и Большая Новоселка, являющаяся важным оборонным пунктом и логистическим узлом, подчеркнул эксперт.
Згурец подчеркнул, что в районе Великой Новоселки ситуация особенно напряжена из-за атак врага по разным направлениям. Интенсивнее всего противник действует с востока, продвигаясь из района Раздольного.
Эксперт также добавил, что фронтальные удары противника эффективно сдерживаются украинскими войсками. Однако атаки на флангах представляют серьезную угрозу, поскольку оккупанты пытаются захватить Новый Комар и Новоселку – два населенных пункта, через которые проходят ключевые логистические пути в Большую Новоселку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что события, развивающиеся в районе Великой Новоселки, стали провалом года.
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