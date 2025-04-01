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Враг в панике: у Украины появились уникальные дроны

Беспилотники могут доставать врага в глубоком тылу

1 апреля 2025, 23:05
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Марьян Ощановский

Кластер оборонных технологий Brave1 провел первые в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов, способных поражать цели врага на расстоянии более 20 км.

Враг в панике: у Украины появились уникальные дроны

Украина разработала новые дроны. Фото из открытых источников

"Во время испытаний, организованных defense tech-кластером Brave1 при содействии заместителя главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко и Управления инновационной деятельности ВСУ, более 15 производителей БПЛА протестировали свои изделия на полигоне, где преодолевали маршрут 2 сообщении.

В Brave1 отметили, что ранее дальность полета таких дронов составляла всего 5-10 км, поэтому 20 км – это значительный прогресс, которого достигли разработчики. Дроны неуязвимы к РЭБ и невидимы для врага из-за отсутствия радиоизлучения. Еще одна их особенность – стабильная и четкая передача видео даже на больших расстояниях. В организации отметили отсутствие влияния фактора радиогоризонта у этих дронов. На мероприятии присутствовало также 7 производителей наземных роботизированных комплексов на оптоволокне, которые провели тестовый заезд.

"Оптоволокно — геймченджер в противостоянии связи и радиоэлектронной борьбе, потому что оказывает стабильную связь, на которую не действуют средства РЭБ. Мы очень заинтересованы в внедрении оптоволокна, чтобы наши НРК могли действовать на больших расстояниях и помогать нам уничтожать врага еще эффективнее", — отметил капитан ЗСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина контролирует западную часть Черного моря, а россияне — восточную. В восточную часть моря украинские морские дроны и крылатые ракеты заходят, а россияне не могут попасть в западную часть моря, поскольку их сразу атакуют морские дроны. Именно поэтому россияне держатся в восточной части Черного моря, в основном базируясь на побережье РФ. В ходе переговоров в Саудовской Аравии россияне пытались изменить ситуацию.



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Источник: https://www.facebook.com/Brave1ua/posts/pfbid0rHEpCmwDUVADBUg4Sqk1Jxpiuq6yui9BAJN6aecTHFBpA5wDwFv73nC5CNGwFLQpl
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