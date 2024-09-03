Враг в 8 км от Покровска: стало известно, как можно спасти город

Суммарно в сутки украинская аэроразведка замечает на передовой и в ближайшем тылу от 250 до 500 пехотинцев противника на фронте шириной до 18 км. Кто-то из них идет вперед, а кто-то и обратно, кто-то закрепляется, рассказывает журналист Юрий Бутусов, говоря о Покровском направлении.

Покровск

То есть, по его словам, россияне не бросают в бой танковые колонны и не штурмуют ротами, при этом преимущество в численности не носит многократных значений.

Бутусов говорит, что тактика врага – разведка боем малыми группами 3-6 человек по нескольким направлениям, под управлением из дрона, в комплексе с поражением проявленных наших позиций дронами и артиллерией.

Да, добавляет журналист, российские захватчики несут значительные потери, но где-то они "затекают" между нашими боевыми порядками, где-то наши отходят после ликвидации нескольких штурмовых групп, где-то наши отходят из-за проблем с управлением и враг быстро занимает пустые позиции.

"Ведь у россиян несколько эшелонов боевых порядков в наступлении (и расстрел на месте за отказ идти в атаку), а у нас боевые порядки в один эшелон, поэтому каждый опорник можно продавить. Остановить врага потерями можно, только если оборудовать рубеж обороны, и прекратить размениваться во встречных боях в необорудованных посадках", — заявил Бутусов.

По его мнению, чтобы сделать невыгодным для российских окупантов такой размен, чтобы потери врага стали в 5-10 раз больше, чтобы выбить пехоту, нужна организация и планирование в обороне, децентрализованные действия, взаимодействие между войсками с максимальным применением дронов и РЭБ, оборудованные позиции , расчищены сектора для огня и поражения, и, ключевое — своя боеспособная пехота, которая не отходит не потому, что бессмертна, а потому что она хорошо подготовлена, управляема, доверяет своим командирам и имеет замену для ротации и поддержки.

При этом, говорит Бутусов, чтобы эффективно применить дроны и РЭБ нужно их фактически подчинить единому центру, нужно, чтобы такое взаимодействие фактически начало работать, чтобы наш РЭБ прекратил сбивать наши же дроны. Кроме того, по его мнению, на направление необходимо немедленно поставить сотни маков и аутелей в каждую бригаду, чтобы остановить врага увеличением количества сбросов. Поставки от государства носят мизерный характер, и не обеспечивают 10% потребностей, утверждает журналист.

"Поскольку командование ОТУ организовать адекватное управление и применение на оперативном и тактическом уровне не может и не сможет, поэтому кто-то должен частично взять функции ОТУ на направлении на себя, так же, как это положили очень удачно, например, на 58-й мотопехотной бригаде на другом направлении", — говорит Бутусов.

Журналист убежден, что в окрестностях Покровска нужно развернуть хотя бы одну боеспособную бригаду, у которой, судя по динамике продвижения врага примерно в 500 метров в день, будет не больше недели на развертывание.

"Нужна одна бригада, где есть организованный эффективный штаб, способный наладить взаимодействие на месте между всеми придаными подразделениями, между дронами и РЭБ, между разведкой и средствами поражения", — заявил Бутусов.

Он добавил, что в Покровске работает единственная в Украине шахта, которая производит даже сейчас коксующийся уголь. В случае потери Покровска нам не только придется покупать весь коксующийся уголь за границей, нам придется увеличить нагрузку на коммуникации, чтобы везти из-за границы дополнительные миллионы тонн. Если обороняющие Покровск войска получат от государства и владельца шахты (ДТЭК) средства на дроны, РЭБ, пикапы и квадроциклы, то при наличии одной адекватно организованной бригады наступление россиян вполне возможно остановить, заявил Бутусов и добавил, что сейчас враг находится за 8 км от города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ в шаге от того, чтобы оказаться на Покровском направлении в ловушке.



