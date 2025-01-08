Враг в 3 км от Покровска, но магазины продолжают работать, - ОВА

В Покровске Донецкой области продолжают работать несколько магазинов и аптек для местных жителей, оставшихся в городе. Также до 15 января будет доступно обслуживание в одном из отделений "Укрпочты". Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин во время телемарафона.

"В Покровске функционируют несколько магазинов и аптек. Одно из отделений "Укрпочты" также работает до 15 января. Спасибо за их работу, но, к сожалению, враг приближается к городу. Осталось всего три километра", — отметил Филашкин.

Он добавил, что в настоящее время в городе невозможно возобновить электроснабжение.

"В Покровске больше нет электрических и газовых поставок. Мы еще полгода назад построили много скважин, но они теперь не работают. Установлены генераторы для поддержания жизнедеятельности города, работают несколько Пунктов несгибаемости и обогрева для помощи местным. Люди могут заряжать свои телефоны и согреваться, но, к сожалению, возобновить электроснабжение пока невозможно", — пояснил он.

Глава ОВА также добавил, что все дети были эвакуированы из Покровска для обеспечения их безопасности в условиях усиления боевых действий. Однако в городе остаются около 7 200 человек, которые не смогли или не захотели покинуть свои дома. Это в основном пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, требующие особого ухода и поддержки.

В то же время, на всей территории Донецкой области, вдоль линии фронта, продолжают находиться около 40 тысяч человек. Многие из них живут в условиях постоянной опасности из-за активных боевых действий. Местные власти, полиция и спасательные подразделения ГСЧС работают непрерывно, обеспечивая население необходимыми гуманитарными ресурсами, медицинскими услугами и поддержкой.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на Покровском направлении за последнюю неделю бойцы ВСУ ликвидировали более 7600 российских оккупантов , рассказал спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.