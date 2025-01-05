Российские оккупанты уже приблизились к нескольким километрам от Днепропетровской области, однако в Украине сохраняются серьезные проблемы с мобилизацией. Причины тому, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады майора ВСУ Максима Жорина, связаны с состоянием населения.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

"Я особо не верю в то, что какая-то ситуация сможет мобилизовать общество. У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области, и всем пох***. Вряд ли что-то внешнее уже сможет изменить состояние населения ", — отметил он.

Жорин считает, что решить проблемы с мобилизацией может внутренняя политика. Правильный подход, отношение к людям, качественная информационная работа и справедливость в стране позволят изменить отношение большинства населения Украины к войне.

"Сегодня с этим большие проблемы. Начиная с мобилизации и заканчивая коррупцией абсолютно во всех сферах. Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель. А без этого, в свою очередь, невозможна борьба", – пояснил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что полковник ВСУ заявил о прямой сдаче украинских земель. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады полковник ВСУ Андрей Белецкий заявил, что большинство украинских воинских частей были готовы выполнить приказ о защите Крыма во время нападения России в 2014 году. По его словам, "Украина в 2014 году сдала России полуостров Крым, имея возможности для сопротивления".

Андрей Билецкий в интервью Натальи Мосейчук рассказал о своем видении ситуации начала войны с Россией, в частности, по оккупации Крымского полуострова. Как указывает полковник, украинские военные в Крыму могли попытаться оградить полуостров от российской агрессии.

