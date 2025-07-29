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Враг уже возле важного города Харьковской области: в РВА заявили о сложной ситуации

Оккупанты на подступах к важному городу на Харьковщине.

29 июля 2025, 19:40
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Лиля Воробьева

На Купянском направлении зафиксирован рост активности диверсионно-разведывательных групп страны-агрессора России. Об этом в эфире Общественного сообщил глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

Враг уже возле важного города Харьковской области: в РВА заявили о сложной ситуации

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Он отметил, что в настоящее время информации о проникновении ДРГ непосредственно в Купянск нет, однако враг уже производит действия в прилегающих к городу населенных пунктах.

"По состоянию на данный момент информации о ДРГ в самом городе нет. Известно, что они находятся вокруг Купянска, в населенных пунктах, расположенных неподалеку — в частности, в Радьковке и селе Мировое. Это село фактически является частью Купянска — границы между городом и Миривым фактически не существует. В этих районах фиксируется активность диверсионно-разведывательных сообщений. города, вероятность того, что ДРГ могут появиться и в самом Купянске, существует", — отметил Канашевич.

В то же время, чиновник заверил, что украинские силы обороны успешно держат позиции. Он выразил надежду, что противник не сможет продвинуться дальше ни одного метра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия уже снаряжает самолеты крылатыми ракетами. Вражеские войска продолжают готовить самолеты стратегической авиации к следующему массированному обстрелу.

По данным платформы Tracking, за прошедшую ночь все 3 Ту-95МС, участвовавшие в ракетной атаке 28 июля осуществили передислокацию на Дальний Восток (АБ "Украинка"). Отмечается, что 2 борта Ту-95МС, вероятно, уже снаряжены КР Х-101. Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины на 29 июля, как отмечают аналитики платформы, составляет 4х единицы.



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Источник: https://suspilne.media/kharkiv/1078051-dovkola-kupanska-na-harkivsini-e-aktivnist-diversijnih-grup-kanasevic/
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