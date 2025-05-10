Враг уже близко: РФ готовит наступление на Днепропетровщину

У войск РФ не было прямых задач наступать на Днепропетровскую область.

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

Однако в случае достижения границ Донецкой области россияне, скорее всего, попытаются зайти в Днепропетровскую область, считают аналитики украинского мониторингового проекта Deep State.

Аналитики убеждены, что достижение границ Донецкой области россияне обязательно используют для "победных" заголовков в рамках своей пропаганды, а Днепропетровскую область – в качестве усиления фактора и влияния на украинское общество.

Отмечается, что россияне, вероятно, могут использовать данную ситуацию для дестабилизации обстановки, а также отвлечь внимание и ресурсы Сил обороны Украины. Выход к границе Днепропетровской области может стать причиной активизации россиян с целью влиять на соседние участки фронта и ускорить продвижение своих сил.

"Но для этого россиянам необходимо задействовать значительные ресурсы, выйти на тактически важные рубежи и иметь возможность, которую им могут только дать", — добавили аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что место США как посредника в российско-украинской войне могут занять Турция или Китай, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Польша желает США успеха в посреднических усилиях между Россией и Украиной. Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой имеет средства заставить Путина сесть за стол переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия. "Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.