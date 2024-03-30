Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тысяч рублей за свидетельство о "преступлениях" Украины.

Оккупанты заставляют украинцев свидетельствовать против своей страны. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого необходимо написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в частности, дети, "пострадали" от обстрелов Украины.

Сообщается, что россияне агитируют писать соответствующие заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов востока Украины, которые Россия стерла с лица земли во время "освобождения".

Отмечается, что эти заявления потом должны ложиться в нарратив о "преступлениях" Сил обороны, которые, по логике безумных пропагандистов, обстреливали контролировавшие города.

То есть, отметили в Центре сопротивления, ради формирования параллельной реальности россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.

