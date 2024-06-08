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Враг усилил депортацию украинцев из Херсонщины: какая причина

Россияне отбирают жилье у жителей оккупированных регионов

сегодня, 16:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированной части Херсонской области снова фиксируются случаи, когда местные коллаборанты выселяют украинцев из их жилья.

Враг усилил депортацию украинцев из Херсонщины: какая причина

Оккупанты усилили репрессии против украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого враг использует разные поводы — эвакуацию из-за обстрелов, угрозы стихийного бедствия или просто пугает мобилизацией или тюрьмой.

Сообщается, что в отобранные квартиры и дома местные приспешники оккупационных властей расселяют российских военных. Обещания решения жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения – это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика.

Отмечается, что, кроме операции по депортации, наблюдается увеличение блокпостов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в ту или иную деревню или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

Оккупанты прибегли к практике депортации украинцев с начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-prodovzhuye-deportatsiyu-ukrayintsiv-z-tot-hersonshhyny/
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