Враг усилил депортацию украинцев из Херсонщины: какая причина

На временно оккупированной части Херсонской области снова фиксируются случаи, когда местные коллаборанты выселяют украинцев из их жилья.

Оккупанты усилили репрессии против украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого враг использует разные поводы — эвакуацию из-за обстрелов, угрозы стихийного бедствия или просто пугает мобилизацией или тюрьмой.

Сообщается, что в отобранные квартиры и дома местные приспешники оккупационных властей расселяют российских военных. Обещания решения жилищных вопросов за счет захваченных территорий и имущества гражданского населения – это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика.

Отмечается, что, кроме операции по депортации, наблюдается увеличение блокпостов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в ту или иную деревню или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

Оккупанты прибегли к практике депортации украинцев с начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

