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Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания

Один человек погиб в результате атаки БпЛА по Сумам: полиция фиксирует последствия попадания

сегодня, 08:24
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Недилько Ксения

Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по городу Сумы, один из которых попал в складские помещения на окраине города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Сумской области.                  

Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания

Последствия удара по Сумам. Фото: НПУ

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал телохранителем.

На месте работали все экстренные службы. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).                                          

Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания - фото 2
Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания - фото 3
Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания - фото 4
Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Есть погибшие и много раненых. Сегодня утром враг попал беспилотником в жилой дом в Харькове.

Также "Комментарии" писали , что российские войска 5 марта продолжали наступательные операции вблизи международной границы в Сумской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры продолжали утверждать, что российские войска захватили Новенькое, говорится в сводке ISW.

Следует отметить, что согласно карте проекта DeepState, серая зона в Сумской области несколько увеличилась.                                                                                                                                                                                                                                                                                        



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