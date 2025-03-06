Враг ударил по Сумам: есть погибшие из-за попадания

Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по городу Сумы, один из которых попал в складские помещения на окраине города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Сумской области.

Последствия удара по Сумам. Фото: НПУ

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал телохранителем.

На месте работали все экстренные службы. Полицейские зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Есть погибшие и много раненых. Сегодня утром враг попал беспилотником в жилой дом в Харькове.

Также "Комментарии" писали , что российские войска 5 марта продолжали наступательные операции вблизи международной границы в Сумской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры продолжали утверждать, что российские войска захватили Новенькое, говорится в сводке ISW.

Следует отметить, что согласно карте проекта DeepState, серая зона в Сумской области несколько увеличилась.