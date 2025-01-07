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Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие

Оккупанты бьют из артиллерии по городу Черниговской области

сегодня, 11:08
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Недилько Ксения

Со вчерашнего дня Семеновка Черниговской области – под вражеским артиллерийским огнем. Вечером 6 января в результате прилетов занялись жилые дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие

Раненые после обстрела Черниговской области. Фото: НПУ

Сегодня утром россияне снова атаковали город. Трое раненых. Двое мужчин в возрасте 45 и 65 лет, 68-летняя женщина. Двух человек госпитализировали.

Враг попал по гражданской инфраструктуре. Поврежденное предприятие. В результате обстрела также повреждены здания и дома местных жителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети активно распространяются такие заявления с призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации. Этот контент является классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам. Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

"Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны России, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности", — сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центра.

Ситуацию в северном регионе также прокомментировал начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко: "Таких попыток на территории района не было. По крайней мере, я такой информации не владею".

В ЦПД призывают медиа и Telegram-каналы не хайповать на чувствительных для украинцев темах и не помогать распространению непроверенной информации.

Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 2
Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 3
Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 4
Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 5
Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 6
Враг ударил по городу на Черниговщине: есть попадание в дома и предприятие - фото 7




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