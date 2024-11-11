Враг терроризирует фермеров в оккупации: шокирующие подробности

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики начали отбирать у фермеров не только зерно, но и овощи.

РФ усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне создали еще один так называемый "государственный закупочный оператор", предназначенный для отбора овощей у фермеров овощей. Со следующего года весь урожай фермеры должны сдавать государству по фиксированной цене, которая значительно ниже рыночной.

Отмечается, что затем из-за причастных к гауляйтерам структуры овощи будут реализовываться по рыночной цене, а вся разница будет оседать в карманах коллаборантов.

В то же время, отметили в Центре сопротивления, фермеры будут получать дотации, являющиеся методом контроля государства, поскольку фактически россияне лишают аграриев прибыли, а вместо этого делают зависимыми от компенсаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Зеленский проводит пересмотр кандидатур на замену Маркаровой в должности посла Украины в США. Посольство Украины в Вашингтоне пока не предоставило комментарий по этому вопросу.