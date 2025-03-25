Враг стягивает резервы из других направлений, чтобы штурмовать город: где опасно

Враг стягивает резервы с Курахово на Торецкое направление и пытается продвинуться с флангов . Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире "Утро". LIVE .

Торецк

Военный рассказал, что ВСУ уже отбили две вражеские попытки механизированных штурмов. Враг штурмует пехотными группами в городской застройке, потому что живой силы враг не жалеет, пробует штурмовать. Часть позиций украинским пехотинцам пришлось оставить — они были полностью разрушены.

Противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время, добавил Ярый.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 23 и 24 марта российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Двуречной и Тополей, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки.

Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, сообщил, что российские силы атакуют реже, чем две-три недели назад (начало и середина марта 2024 года), вероятно, из-за потерь живой силы и техники. Спикер заявил, что российские силы используют меньше единиц тяжелой техники. Представитель украинского полка, действовавший на купянском направлении, 24 марта сообщил, что российская пехота продолжает попытки форсировать реку Оскол, но терпит большие потери и не может провести эвакуацию. Спикер заявил, что на позициях вдоль западного (правого) берега реки Оскол рассредоточено около 500 российских военнослужащих.