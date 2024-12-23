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Враг стягивает катера и укрепляет горячие направления техникой и «живой силой»

Россияне активно проводят тренировки на четырех полигонах возле Мариуполя

сегодня, 09:24
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Недилько Ксения

Всю неделю снова стали активны четыре полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления.

Враг стягивает катера и укрепляет горячие направления техникой и «живой силой»

Иллюстративное фото

"Лидируют – полигон возле Бабах-Тарамы и на севере Мариуполя (строили северокорейские инструкторы). Утром до поздней ночи ствольная артиллерия и стрелковое оружие.

Военные перемещения без существенных изменений. Идет насыщение Времеевского и Кураховских отрезков", – отмечает он.

Активистами сопротивления вчера была зафиксирована транспортировка тягачами двух военных катеров через центр города Мариуполь в направлении Бердянска и далее в направлении Херсона.

"Учитывая попытки активности на островах в районе Херсона – направление и цель понятны. Наши люди не смогли безопасно сфотографировать, однако бортовой номер 4006 одного и схематические тактические маркировки обозначили схематически. Именно появление катеров является главной и необычной новостью, требующей дополнительного внимания", – пишет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как военный ВСУ рассказал, что происходит в Курской области, где наступают наши Силы обороны и сообщил, что там замечено множество северокорейских военных.

"Ночами корейцы массово лезут в направлении наших позиций в КуНР, кажется иногда, что не знаешь куда снарядом попасть, чтобы их побольше в кучке стояло. Дроны "Вампир" и мавики реально выручают, ребята начинают уничтожать врага еще в его тылу, каждая ночь это плодотворная работа, чем больше утилизируешь ночью, тем меньше сможет достичь к нашим позициям днем", – отмечает командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, самое жаркое сейчас по флангам, потому что враг мечтает о выходе на границу Курской области и переходе на территорию Сумщины.



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