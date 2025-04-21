Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что в Сумской области продолжаются интенсивные бои, в частности — вблизи государственной границы и даже на территории России.

Александр Сырский — Telegram

По его словам, российские войска пытаются выбить украинских бойцов из приграничных районов Курской области, а также прорваться на территорию Сумщины. Но у оккупантов не получается реализовать свои планы — их останавливают наши подразделения Сил Обороны, которые активно работают на этом направлении.



Сырский лично приехал в этот район, чтобы проверить ситуацию на месте. Он встретился с командирами бригад, которые держат оборону, и выяснил, что именно нужно для улучшения их работы. Также на месте было уложены решения касаемо поставки боеприпасов, военного вооружения и всего необходимого для обороны.



Также с командирами обсудили будущее, а именно — как усилить наши части, как сделать их еще более эффективными. Основной акцент — на внедрении новейших технологий, в частности, беспилотников, роботизированных систем и искусственного интеллекта в вооружении.

По словам Главнокомандующего, именно технологическое преимущество позволит эффективно уничтожать противника, даже если у него есть численное преимущество.



"Благодарю наших воинов за храбрость и профессионализм. Спасибо всем, кто помогает сделать армию сильнее и технологичнее", — подытожил Сырский.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что "пасхальное перемирие" было объявлено, чтобы якобы показать готовность Москвы к мирным инициативам. По его словам, Кремль ожидает, что Украина положительно будет относиться к подобным идеям.

