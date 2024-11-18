Враг снова имеет продвижение на фронте: где оккупировали территорию

Враг продвинулся во Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState к обновленной карте боевых действий.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Харькова возле Стрелечьей и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы 16 и 17 ноября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к югу от Купянска во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 ноября. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии захватили Колесниковку и занимают территорию примерно 3-3,5 километров вдоль восточного берега реки Оскол.

Захватчики 16 и 17 ноября продолжали ограниченные наземные атаки на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, но не продвинулись. Константин Машовец сообщил, что действующие на Северском направлении подразделения 3-й общевойсковой армии РФ имеют ориентировочно 110-112 боеспособных танков и 315 -318 исправных боевых бронированных машин для ведения боевых действий.

Также оккупанты недавно частично закрыли ячейку юго-восточнее Часового Яра на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 17 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в ячейку и сравнили часть линии фронта юго-западнее Андреевки. Российский военкор утверждал, что российские силы в кармане также продвинулись на 2,5 километра вдоль железной дороги между Андреевкой и Зеленопольем и на 1,5 километра вглубь возле Клещеевки. Другие пропагандисты утверждали, что оккупанты также продвинулись к югу от Орехово-Василовки, очистили территорию к югу от завода огнеупоров в центре Часов Яра, захватили часть природного заповедника Ступки-Голубовское 2, достигли леса Дружба к югу от Калиновки, и продвинулись в лесах на юг от Часового Яра, но ISW не заметил визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка и западнее Торецка возле Щербиновки 16 и 17 ноября, но не сделали подтвержденного наступления. Пропагандисты утверждали, что захватчики незначительно продвинулись в центральном и южном Торецке.

Сообщается, что оккупанты продвинулись к югу от Покровска во время продолжения наступательных операций в покровском направлении 17 ноября. Российские военкоры заявили 17 ноября, что враг продвинулся в пределах и впоследствии захватил Юровку, продвинулся к Заре и продвинулся в лесистой местности шириной в два километра и глубиной один километр к западу и югу от Новоалексеевки, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

Также оккупанты недавно продвинулись на северный берег Кураховского водохранилища. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 17 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северную окраину Курахово на северный берег Кураховского водохранилища и, вероятно, захватили Новую Ильинку. Российские пропагандисты утверждали, что захватчики захватили Новую Ильинку и продвинулись в северные Берестки и восточном Курахово. Российский военкор утверждал, что оккупанты также продвинулись в районе до 3,3 километра в ширину и 1,5 километра в глубину южнее Новоселидовки. Машовец заявил, что украинские войска постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища, и отметил, что темп продвижения российских войск, похоже, замедлился к югу от Курахово. Он также отметил, что подразделения 90-й танковой дивизии атакуют украинский карман севернее водохранилища с севера, а части 51-й ОГА атакуют украинский карман с востока.

Российские силы недавно продвинулись северо-западнее Угледара на фоне продолжения наступательных операций в Угледарском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Константинопольского вдоль трассы О-0510. Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись к западу от Антоновки, на один километр в лесной зоне к востоку от Богоявленки и на 2,7 километра к западу от Максимовки. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

На Запорожском и Херсонском направлениях продвижений оккупантов не наблюдалось.