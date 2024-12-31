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Марьян Ощановский
На временно захваченных территориях Украины российские захватчики традиционно использовали украинских детей в своих пропагандистских целях.
РФ усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников
Как сообщает Центр национального сопротивления, детей младших классов в ряде захваченных школ оккупированной Херсонской области заставили делать "гирлянды" и писать стихи для оккупантов. При этом родителей школьников вынудили собрать средства на покупку подарков для боевиков ВС РФ.
Центр сопротивления призвал предоставлять информацию о участвующих в соответствующих мероприятиях педагогах, помогая оккупантам проводить политику изменения самоидентификации украинских детей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.
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