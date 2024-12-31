На временно захваченных территориях Украины российские захватчики традиционно использовали украинских детей в своих пропагандистских целях.

РФ усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, детей младших классов в ряде захваченных школ оккупированной Херсонской области заставили делать "гирлянды" и писать стихи для оккупантов. При этом родителей школьников вынудили собрать средства на покупку подарков для боевиков ВС РФ.

"Конечно, пропагандисты это освещают, как желание самих детей. Таким образом, враг использует детей в своих целях и пытается изменить их самоидентификацию, героизируя оккупантов", — отметили в Центре сопротивления.

Центр сопротивления призвал предоставлять информацию о участвующих в соответствующих мероприятиях педагогах, помогая оккупантам проводить политику изменения самоидентификации украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", которая является важным оборонным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной". "Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окраин и на этом все закончится", — рассказал он. В Временном Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента. Как известно, Роман Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи украинской армии и стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.