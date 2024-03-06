"Враг штурмует и днем, и ночью": в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой

Российские захватчики продолжают непрерывно штурмовать населенные пункты на окраине захваченного города Авдеевка Донецкой области в надежде прорвать украинскую линию обороны, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ продолжает наступление вблизи Авдеевки. Фото из открытых источников

По словам Максима Жорина, россияне безуспешно прилагают колоссальные усилия, чтобы продвинуться на Авдеевском направлении.

"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но оккупанты постоянно пытаются наступать. Россияне пытаются хотя бы чуть-чуть продвинуться там, где это возможно", — рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин рассказал, что больше всего на Авдеевском направлении российские оккупанты стираются об населенный пункт Орловка.

По словам военнослужащего, на подступах к Орловке противник несет огромные потери, но при этом продолжает штурмовать и днем, и ночью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел призвал европейских лидеров продолжить дискуссии о возможности направления в Украину своих войск. "Мы должны искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны этого делать. Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", — заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин объяснил смерть российского оппозиционера Алексея Навального тем, что "рано или поздно жизнь заканчивается". Реакцию западных стран на внезапную смерть оппозиционера глава СВР назвал "сатанинскими танцами вокруг гроба с Навальным".