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Враг сбрасывает взрывчатку с дронов на мирных жителей: есть тяжело раненые

Пострадали гражданские жители в результате сброса оккупантами взрывчатки из дрона в Херсонской области

21 октября 2024, 13:33
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

Враг сбрасывает взрывчатку с дронов на мирных жителей: есть тяжело раненые

Обстрелянный автомобиль. Фото: прокуратура

По данным следствия, 21 октября около 11:00 военные армии россии сбросили взрывчатку с БпЛА в Нововоронцовке Бериславского района.

Травмы и ранения разной степени тяжести получили двое гражданских – мужчины 51 и 61 года. В момент атаки они находились в автомобиле. 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии. У него диагностировали минно-взрывную травму, ранение грудной клетки, головы и глаз, ушиб головного мозга. Второй мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Также по данным Херсонской ОВА, сегодня утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Никольского.

62-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

Враг сбрасывает взрывчатку с дронов на мирных жителей: есть тяжело раненые - фото 2
Враг сбрасывает взрывчатку с дронов на мирных жителей: есть тяжело раненые - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под брянском на россии обнаружили труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.
К каким страшным терактам был причастен российский пилот – читайте по ссылке.



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