Российские захватчики абсолютно прогнозируемо прорываются на Котлине на Покровском направлении, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"После захвата этой деревни враг попытается через посадки прорваться на север к трассе Покровск-Павлоград. Это не трагедия. Надеюсь, у батькив-командиров есть понимание, что этому противопоставить", — отметил Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, враг также продолжает продвижение в Часовом Яру и Торецке, пользуясь истощением украинских подразделений и традиционной организацией боя через добавленные подразделения.

"На Кураховском направлении нужно уже сейчас отходить на восток за Дачное и формировать рубеж по линии Константинополь – Андреевка, иначе снова услышим, что окружения подразделений якобы нет, а есть отдельные попавшие в плен солдаты", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.