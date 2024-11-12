Враг прорвался на фронте: Силы обороны должны отойти, чтобы не оказаться в окружении

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Ткачик Олеся
Передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Именно поэтому, по его мнению, оборона Кураховского "выступления" предположительно входит в завершающую стадию.
Курахово
По его словам, попытка ВСУ "зацепиться" за реку Сухие Ялы и остановить наступление противника на Кураховском выступлении с юга оказалась неудачной.
Более того, подчеркивает эксперт, ситуация достаточно быстрыми темпами усложняется и в большем масштабе — противник активно наступает с юга по направлению на Разлив (действуют войска УВ "Восток") и с северо-восточного направления на Андреевку (УВ "Центр" 8-я общевойсковая армия\ ЗВА УВ "Юг").
Вместе с тем, как отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", противник не оккупировал населенный пункт Дальнее на Кураховском направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики полностью простреливают трассу Шевченко – Андреевка на Покровско-Кураховском направлении, об этом в Телеграмме сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его информации, большой участок трассы под ударами российских FPV-дронов ежедневно появляются новые подбитые военные и гражданские автомобили. По его словам, российские оккупанты бьют не только по авто с гражданскими, но и отдельно по людям, потому что на дороге, кроме авто с трупами, лежат одинокие тела, наверное люди пытались убегать, но даже за ними гнались дроны.
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