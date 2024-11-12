Враг прорвался на фронте: Силы обороны должны отойти, чтобы не оказаться в окружении

Передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Именно поэтому, по его мнению, оборона Кураховского "выступления" предположительно входит в завершающую стадию.

Курахово

"Причем, если в ближайшее время те наши подразделения, еще обороняющиеся в районе Елизаветовки и Екатериновки, не отойдут, по крайней мере, в Успеновку, то окажутся в окружении", — отметил Машовец.

По его словам, попытка ВСУ "зацепиться" за реку Сухие Ялы и остановить наступление противника на Кураховском выступлении с юга оказалась неудачной.

Более того, подчеркивает эксперт, ситуация достаточно быстрыми темпами усложняется и в большем масштабе — противник активно наступает с юга по направлению на Разлив (действуют войска УВ "Восток") и с северо-восточного направления на Андреевку (УВ "Центр" 8-я общевойсковая армия\ ЗВА УВ "Юг").

Вместе с тем, как отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", противник не оккупировал населенный пункт Дальнее на Кураховском направлении.

"Да, противник смог закрепиться в части населенного пункта, но не взял его полностью от слова вовсе", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики полностью простреливают трассу Шевченко – Андреевка на Покровско-Кураховском направлении, об этом в Телеграмме сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его информации, большой участок трассы под ударами российских FPV-дронов ежедневно появляются новые подбитые военные и гражданские автомобили. По его словам, российские оккупанты бьют не только по авто с гражданскими, но и отдельно по людям, потому что на дороге, кроме авто с трупами, лежат одинокие тела, наверное люди пытались убегать, но даже за ними гнались дроны.





